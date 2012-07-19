Центр польської культури отримає приміщення

Як повідомили УНІАН в Івано-Франківському міськвиконкомі, міський голова Віктор Анушкевичус підписав декларацію про намір передати приміщення для створення Польського культурного центру. З польської сторони декларацію підписала голова Всеукраїнської спілки громадських організацій «Федерація польських організацій в Україні» Емілія Хмельова.

«Створення польського культурного центру в нашому місті засвідчує не лише прекрасні двосторонні відносини як на рівні муніципалітетів побратимських міст, так і на рівні двох держав – Польщі та України. Те, що робиться на рівні президентів, на рівні міністерств закордонних справ, муніципалітетів, – це дуже добре, але те, що робиться на рівні громад, ще краще», - наголосив В.Анушкевичус.

Сторони засвідчили співпрацю з метою якнайшвидшого створення Центру польської культури та європейського діалогу, завданням якого буде, передусім, забезпечення відповідних умов розвитку польської громади міста, поширення польської культури на Івано-Франківщині, ініціювання та підтримка діяльності на користь діалогу і порозуміння між обома народами, підтримка європейських прагнень України, побудова активного та міцного громадянського суспільства в Україні, обмін польським досвідом демократичних перетворень з українськими партнерами.