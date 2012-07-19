Держборг України зменшився до 60,03 млрд дол.

Це на 0,4% менше показника на кінець травня 2012 року, і на 1,4% більше показника на кінець 2011 року, як повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

За даними Мінфіну, державний і гарантований державою зовнішній борг на 30 червня 2012 р. становив 275,98 млрд грн (57,53% загальної суми державного і гарантованого державою боргу), або 34,53 млрд дол.; державний і гарантований державою внутрішній борг – 203,76 млрд грн (42,47%), або 25,5 млрд дол.

Державний борг України на кінець червня 2012 р. склав 373,42 млрд грн (77,83%), або 46,72 млрд дол. Державний зовнішній борг становив 181,7 млрд грн (37,87%), або 22,77 млрд дол. Державний внутрішній борг становив 191,72 млрд грн (39,96%), або 23,99 млрд дол.

Гарантований державою борг України становив 106,34 млрд грн (22,17%), або 13,3 млрд дол., зокрема: гарантований зовнішній борг – 94,29 млрд грн (19,65%), або 11,8 млрд дол.; гарантований внутрішній борг – 12,05 млрд грн (2,51%), або 1,51 млрд дол.

За інформацією Мінфіну, у червні 2012 р. сума державного і гарантованого державою боргу України зменшилася в гривневому еквіваленті на 1,78 млрд грн у результаті погашення державного зовнішнього боргу перед російським ВТБ Банком».

Довідка УНІАН. Державний і гарантований державою борг України в 2011 році зріс на 9% і на 31 грудня 2011 року становив 473,12 млрд грн.