Гора на грузино-російському кордоні отримає ім'я Бандери

Як повідомляє газета “День”, група львівських альпіністів планує підкорити низку нині безіменних гірських вершин у різних місцях світу і назвати їх іменами видатних українців. Першою стане гора Степана Бандери у Грузії.

Акція розпочнеться вже сьогодні, 19 липня, коли учасники львівського гірського клубу «Екстрем» вирушать у місячну експедицію у район Казбегі. У їхніх планах – піднятися на гору на кордоні між Грузією та Росією і присвоїти їй ім’я Степана Бандери. Підйом на вершину заввишки близько 4125 м відбудеться у межах акції «Герої України на вершинах світу».

Участь у поході візьмуть шестеро учасників клубу «Екстрем» та їхні грузинські колеги. В цій експедиції альпіністи планують визначити прості та складні підходи до вершини. Якщо ж вони знайдуть простіші шляхи, цілком імовірно, що вже у наступні роки організація здійснюватиме масові підйоми на шпиль Степана Бандери.

Як розповів «Дню» ініціатор акції та керівник групи альпіністів Мар’ян Нищук, присвоїти ім’я горі досить просто.

“Необхідно обрати безіменну вершину, яких сьогодні є досить багато. Зокрема, на Памірі, Тянь-Шані й Кавказі. Особливо плідною в цьому плані є східна частина Кавказу. Після того, як ми піднімемося на вершину, все піде за відпрацьованим механізмом: Тернопільська та Львівська обласні ради мають звернутися з відповідним проханням до Грузинського географічного товариства. Після їхньої згоди назву гори буде нанесено на карти. З грузинського боку нашу ідею абсолютно підтримують. Якщо там не всі знають, хто такий Степан Бандера, то про бандерівців чув кожен. Грузини симпатизують українцям і підтримують нас”, – сказав альпініст.

Вже наступного року клуб планує підійматися на киргизькі вершини Тянь-Шаню. Імена, які незабаром можуть з’явитися на світових мапах, уже визначено: це Андрій Шептицький, Йосип Сліпий, Євген Коновалець.