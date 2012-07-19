До органів прокуратури надійшли 33 звернення журналістів
Питання додержання прав представників засобів масової інформації знаходиться на особливому контролі.
Кожне звернення журналістів щодо перешкоджання їх законній професійній діяльності, спроб проявів цензури та тиску на ЗМІ ретельно перевіряється та вживаються відповідні заходи прокурорського реагування, зазначається в повідомленні Відділу зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, розміщеному на сайті ГПУ
Зокрема, зазначається, що прокурором Львівської області 9 липня 2012 року порушено кримінальну справу стосовно Сокільницького сільського голови Пустомитівського району за фактом перешкоджання професійній діяльності журналістам Львівської обласної державної телерадіокомпанії за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України. Слідство у справі триває.
Так, у кримінальній справі щодо заподіяння тілесних ушкоджень журналістам «5 каналу» під час виконання ними своїх професійних обов’язків Подільським районним судом м. Києва винесено обвинувальний вирок. Одного з підсудних за ч. 1 ст. 171 КК України засуджено до штрафу, іншому – за ч. 1 ст. 171 КК України та ч. 2 ст. 296 КК України призначено покарання у вигляді трьох років обмеження волі.
Як зазначає ГПУ, крім того, у поточному році до органів прокуратури надійшло 33 звернення представників засобів масової інформації, за якими проводилися перевірки, надавались роз’яснення та приймались процесуальні рішення.