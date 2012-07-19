Журналістів відлякують від ГПУ «бомбою»

Як передає кореспондент УНІАН, в акції беруть участь близько сотні представників медіа.

Приводом для проведення акції протесту стали дії владних структур – податкової та прокуратури – стосовно інтернет-видання LB.ua і телеканалу ТВі, які представники журналістської спільноти кваліфікують як тиск та як намір знищити незалежні ЗМІ в Україні. В акції беруть участь і представники цих медіа.

На початку акції до журналістів підійшли співробітники міліції, які повідомили, що надійшла інформація про нібито замінування пожежної частини, яка знаходиться поблизу будівлі Генпрокуратури.

Водночас, представники ЗМІ не вірять у достовірність цієї інформації і продовжують проводити акцію.

Крім того, полковник міліції, який спілкувався з журналістами, зауважив, що вони невчасно подали заявку на проведення акції.

Водночас, серйозних перешкод щодо її проведення правоохоронці не чинять.

Як повідомляв УНІАН, Незалежна медіа-профспілка України і Національна спілка журналістів України оголосили заяву, у якій вимагають від Президента України Віктора Януковича як гаранта Конституції вжити всіх заходів, щоб тиск на незалежні ЗМІ в Україні припинився.

НМПУ та НСЖУ вважають, що В.Янукович як глава держави має стати на захист LB.ua і ТВі. Інакше він особисто нестиме всю відповідальність за знищення незалежних ЗМІ в Україні, підкреслюється в заяві.

Як повідомлялося, 18 липня ц. р. прокуратура Києва повідомила про порушення кримінальної справи за результатами перевірки за заявою народного депутата від Партії регіонів Володимира Ландіка про порушення таємниці листування державного діяча. Йдеться про публікацію sms-листування депутата на ресурсі LB.ua у листопаді 2011 року. У статті розміщено фото, на яких В.Ландік у сесійному залі парламенту веде СМС-листування щодо долі свого сина, який тоді перебував під судом за звинуваченням у побитті дівчини.

5 липня В.Ландік звернувся до прокурора Печерського району Києва з проханням припинити кримінальне переслідування журналістів LB.ua.

Але прокуратура все одно порушила кримінальну справу. 18 липня прес-секретар прокурора Києва Мирослава Мушка повідомила, що В.Ландік наполягав на розгляді своєї заяви і прийнятті прокуратурою процесуального рішення за фактом порушення таємниці його листування.

Вона зазначила, що дійсно у ЗМІ зі слів редактора Інтернет-видання інформаційного порталу LB.ua була інформація про примирення сторін зазначеного конфлікту. «Однак після цього до прокуратури надійшла заява від народного депутата, в якій він просив прийняти процесуальне рішення за попередньою заявою від 21 червня 2012 року. А тому згідно з вимогами законодавства, прокуратурою Печерського району Києва проведено перевірку, за результатами якої порушено кримінальну справу за фактом порушення таємниці листування та недоторканості приватного життя», - сказала М.Мушка.

12 липня стало відомо про порушення кримінальної справи проти керівника телеканалу ТВі Миколи Княжицького. Податкові міліціонери звинувачують його у несплаті 3 млн грн до бюджету. М.Княжицький каже, що суди по цій справі він вже виграв, і що він всі податки сплатив. Податкова міліція почала перевірку документації телеканалу, хоча голова Державної податкової служби Олександр Клименко ще у квітні підписав наказ про мораторій на перевірки ЗМІ перед виборами.