Бойко доручив посилити охорону енергетичних об`єктів

Міністерство палива і енергетики доручило керівникам підприємств паливно-енергетичного комплексу посилити охорону енергетичних об`єктів на період проведення виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне доручення зробив сьогодні міністр палива і енергетики Юрій БОЙКО на всеукраїнській селекторній нараді, присвяченій проблемам підготовки ПЕК до опалювального періоду 2007-2008 років.

Зокрема, міністр зобов`язав керівників енергокомпаній завершити сьогодні весь комплекс організаційно-технічних заходів щодо підготовки до виборів, забезпечити безперервне чергування керівного складу, припинити всі види ремонтних робіт, привести схеми енергопостачання до нормального режиму, а також забезпечити виділення додаткових аварійно-відновних бригад для усунення можливих пошкоджень.

Крім того, Ю.БОЙКО, звертаючись до керівників енергокомпаній, доручив звернути особливу увагу на забезпечення надійного електропостачання виборчих дільниць і виборчих комісій.