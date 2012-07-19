В Азарова обіцяють обійтись без квот на експорт зерна

Міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк заявляє, що уряд не турбує питання продовольчої безпеки: "Запас зерна є, і ціни на зерно зростати не будуть".

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Присяжнюк заявив сьогодні журналістам під час робочого візиту прем`єр-міністра України Миколи Азарова до Херсонської області.

М.Присяжнюк нагадав, що Міністерство аграрної політики і продовольства прогнозує врожай зернових цього року в обсягу 45-47 мільйонів тонн.

«Сьогодні прогнозується вал зерна за рік 45-47 мільйонів тонн, що значно більше за внутрішні потреби в зерні України. Також в країні до 10 млн. тонн перехідних залишків зерна", - сказав М.Присяжнюк.

Також він наголосив, що на сьогодні в Аграрному фонді зберігається 2 мільйони тонн зерна, в регіональному фонді - 2 мільйони тонн і в держрезерві - 800 тисяч тонн за річної потреби 6 мільйонів тонн продовольчого зерна.

Міністр відзначив, що у зв`язку з такими «Нас (уряд) турбує збереження зовнішніх ринків з експорту зерна, і ми плануємо надати підтримку аграріям у цьому питанні», - сказав М.Присяжнюк.