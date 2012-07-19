Бомбу біля ГПУ так і не знайшли

Повідомлення про замінування пожежної частини, яка знаходиться неподалік від Генпрокуратури в Києві, не підтвердилося.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні МВС України в Києві.

Як зазначили у главку, щойно вибухотехнічні групи закінчили перевірку території і не виявили жодних вибухових пристроїв, про які сьогодні вранці по телефону «102» повідомив міліції анонім.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні до журналістів, які пікетують Генеральну прокуратуру, протестуючи проти тиску на незалежні ЗМІ, підійшли співробітники міліції, які заявили про надходження інформації про замінування пожежної частини поблизу будівлі Генпрокуратури.