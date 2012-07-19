В Україні можуть з'явитися спецзнаки для літніх водіїв(фото)

Правоохоронці до 1 вересня проводять конкурс на кращий ескіз цього попередження, пише «Сегодня». Ввести в обіг знак, на зразок «каблучка», який наклеюють на свої авто жінки, запропонував дніпропетровський 72-річний автолюбитель Микола Бойченко.

«Було б непогано, щоб на літніх водіїв (за 60 років), у яких в силу віку ослаблені зір, реакція, слух, інші учасники дорожнього руху звертали більше уваги», - каже чоловік.

Місцеві автолюбителі підтримують ідею пенсіонера. «Я якось був свідком того, як майже 80-річний водій виконував маневр і в результаті два мікроавтобуси опинилися в кюветі. Добре, що вони були без пасажирів. Тому така попереджувальна наклейка не завадить», - говорить місцевий мешканець Андрій Кіль.

Але поки ескізи не вражають різноманітністю - на знаках зображують в основному тростину, а то і зовсім кістляві зморшкуваті пальці, що стискають кермо.

Один з найбільш дивних малюнків-автомобіль, що мчить по роздільній смузі на тлі променевого сонечка.

«Всі варіанти ми відправимо в НДІ безпеки руху, - сказали в прес-службі облДАІ. - Навіть якщо їх не затвердять, сподіваємося, що їх розтиражують продавці автонаклейок».