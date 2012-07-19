Два під'їзди евакуювали через плеєр у пакеті

Як повідомили УНІАН у відділі із зв'язків з громадськістю Головного управління МВС у Луганській області, 18 липня о 17:03 на номер 112 зателефонувала жінка і повідомила про те, що в приміщенні магазину, розташованого на вулиці Кірова в Алчевську, лежить підозрілий пакет.

Правоохоронці евакуювали жителів двох під'їздів, співробітників магазину і 5 покупців. Спеціалісти-вибухотехніки встановили, що в пакеті був плеєр.

За інформацією МВС, того ж вечора на номер 102 зателефонував чоловік і повідомив про те, що в Луганську, на вулиці Учбовій, у районі УПМ №25 невідомий залишив чорний пакет. Під час огляду пакета і прилеглої території спеціалістами-вибухотехніками небезпечних речовин і вибухових пристроїв не виявлено. У пакеті були продукти харчування. Евакуація жителів не проводилася.