У п'ятницю в Україні потеплішає, але знов дощитиме

Протягом доби 20 липня нестійку погоду в Україні зумовить холодний атмосферний фронт, що переміщається із заходу країни.

Як повідомляє Метеопрог спеціально для УНІАН, в більшості областей України пройдуть зливи, грози, місцями град, шквали 15-20 м/с, лише на півдні та сході країни без опадів.

У північних областях вночі і вдень зливи, грози, місцями град, шквали 15-20 м/с. Температура вночі 16-18 градусів, вдень 24-27, на Житомирщині 20-23. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

У південних областях вночі і вдень без опадів. Температура вночі 16-22 градуси, вдень 26-31. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

У східних областях вночі і вдень без опадів. Температура вночі 16-18, вдень 24-26 градусів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

У західних областях вночі і вдень зливи, грози, місцями град, шквали 15-20 м/с. Температура вночі 13-19 градусів, вдень +20 -23, на Закарпатті 24-27. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

У центральних областях вночі без опадів, вдень місцями зливи, грози, град, шквали, 15-20 м/с. Температура вночі 15-18 градусів, вдень 28-31, на Вінничині 24-27. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Погода на курортах Криму 20 липня: в Євпаторії, Севастополі, Ялті та Феодосії без опадів. Вітер змінних напрямків, 5-10 м/с. Температура вночі 17-18 градусів, вдень 29-31.

Температура морської води біля берегів Чорного моря в районі Феодосії +24 градуси, у районі Євпаторії, Севастополя та Одеси 26, в районі Ялти +25 градусів.

Погода на курортах в Карпатському регіоні 20 липня: в Моршині, Трускавці, Яремче та Сваляві зливи, грози, місцями град, шквали 15-20 м/с. Температура вночі 15-17 градусів, вдень 24-26. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.