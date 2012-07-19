ЗМІ: Rozetka.UA віддала до бюджету перші 1,5 млн гривень
15:31, 19 липня 2012Суспільство
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Інтернет-магазину Rozetka.UA вдалося досягти податкового компромісу у справі про претензії до нього з боку державної податкової інспекції України.
Розетка намагається розблокувати свою роботу
На тепер сума податкових претензій до Rozetka.UA після декількох апеляцій становить 4.7 млн грн, з яких 1.5 млн грн вже були перераховані вчора, повідомляє AIN.UA.
Видання припускає, що це могло бути зроблено для того, щоб хоч частково розблокувати роботу найбільшого інтернет-магазину України, яка останнім часом фактично паралізована.
Тепер, за даними видання, Rozetka.UA працює на 10% своїх потужностей і призупинила показ інтернет-реклами, хоча останні кілька років була одним з лідерів цього сегмент рекламного ринку.
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