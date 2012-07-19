Краснощок попросив вибачення у тітки Оксани Макар

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на засіданні Центрального районного суду Миколаєва Г.Степанова дуже емоційно надавала свідчення в суді й часто плакала. Вона першою серед родичів приїхала до лікарні до обгорілої дівчини.

За словами свідка, в лікарні О.Макар обіцяла виправитися й не ходити гуляти з незнайомими людьми. Г.Степанова зазначила, що не розуміє, навіщо хлопці намагалися вбити О.Макар, адже навіть після згвалтування могли відпустити її.

Після того, як суд заслухав свідчення Г.Степанової, Є.Краснощок сказав, що хоче вибачитися перед нею. "Перед вами я насправді хочу вибачитися. Пробачте мені, якщо можете", - сказав він.

Інші підсудні Артем Погосян і Максим Присяжнюк не захотіли нічого говорити Г.Степановій.

За клопотанням захисту підсудних на наступне засідання суд викликає свідків, які зможуть охарактеризувати загиблу. Зокрема, в суді повинні дати свідчення подруги О.Макар і директор інтернату, в якому утримувалася дівчина.

Державне звинувачення й захист потерпілої сторони були проти цього клопотання, але суд вирішив його задовольнити.

Крім того, суд ухвалив рішення про примусовий привід для дачі свідчень цивільної дружини підсудного Є.Краснощока Інги Славінської, яка не з`явилася сьогодні на засідання.

Наступне засідання суду у справі О.Макар призначено на 7 серпня.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня 2012 року в Миколаєві троє молодих людей заманили на квартиру 18-річну О.Макар, згвалтували її, а потім намагалися спалити живцем. На залишеному будівництві дівчину знайшов перехожий. Близько трьох тижнів медики боролися за життя О.Макар, але 29 березня вона померла в Донецькому опіковому центрі. Кримінальну справу суд розглядає стосовно Є.Kpacнoщокa, A.Пoгocянa і M.Пpиcяжнюкa. Всі троє звинувачуються в скоєнні злочинів, передбачених пунктами 4, 10, 12 ч. 2 статті 115, ч. 4 статті 152 Кримінального кодексу України.

Є.Краснощока також звинувачують у діях передбачених ч. 3 статті 153 КK України (насильницьке задоволення статевої пристрасті у збочений спосіб).