Хлопець викинувся із 8-го поверху після сварки з дівчиною
18:00, 19 липня 2012Суспільство
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У Кременчуці Полтавської області 21-річний юнак загинув, викинувшись із 8-го поверху після сварки зі своєю дівчиною.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кременчуцького міськуправління міліції.
За даними міліції, молодий чоловік жив у своєї дівчини разом з її батьками. "Того вечора між парою виникла сварка. Але ніхто не очікував, що юнак викинеться з вікна. Очевидці й свідки лише почули тріск гілок і звук від удару об землю. Після падіння юнака люди негайно викликали лікарів і міліцію", - сказано в повідомленні.
Врятувати хлопця не вдалося – він помер на місці.
Правоохоронці з`ясовують обставини й причини трагедії.
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