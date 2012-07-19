Хлопець викинувся із 8-го поверху після сварки з дівчиною

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кременчуцького міськуправління міліції.

За даними міліції, молодий чоловік жив у своєї дівчини разом з її батьками. "Того вечора між парою виникла сварка. Але ніхто не очікував, що юнак викинеться з вікна. Очевидці й свідки лише почули тріск гілок і звук від удару об землю. Після падіння юнака люди негайно викликали лікарів і міліцію", - сказано в повідомленні.

Врятувати хлопця не вдалося – він помер на місці.

Правоохоронці з`ясовують обставини й причини трагедії.