У Миколаєві міліціонер по-звірячому побив 21-річного музиканта

Про це йдеться в повідомленні сектора зв'язків з громадськістю Управління Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області, яке має у своєму розпорядженні УНІАН.

Водночас у соціальних мережах з'явилося повідомлення про те, що нібито п'яний співробітник Корабельного РВВС м. Миколаєва по-звірячому побив соліста групи «Едельвейс», студента Миколаївського Університету кораблебудування Сергія К., і фото потерпілого.

«Достовірно відомо, що чоловік, який побив його, є співробітником Корабельного РВВС м. Миколаєва. Якби не прибігли на допомогу охоронці розташованого поряд банку, можливо, Сергія вже не було б у живих. Але, побачивши посвідчення співробітника УМВС, вони швидко ретирувалися», - йдеться в повідомленні в соцмережах.

Друг Сергія К. викликав міліцію і швидку допомогу.

«До чергової частини Центрального РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області надійшло повідомлення про побиття молодої людини. Цей факт було зареєстровано в журналі реєстрації заяв, повідомлень і злочинів Центрального РВ ММУ УМВС і на місце події виїхала слідчо-оперативна група райвідділу для з'ясування обставин події», - сказано в офіційній заяві міліції за цим фактом.

Наразі здійснюється перевірка, повідомляють у міліції.

«При встановленні причетності до вчинення цього злочину працівника міліції матеріали будуть передані до органів прокуратури», - сказано в повідомленні УМВС області.

За цим фактом порушено справу за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України («Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження»).