У Криму затримали вандалів, які зруйнували 38 могил

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МВС, вандалами виявилися 35-річний і 28-річний чоловіки.

"Приїжджали завжди на територію кладовища вдень - з 11-ї до 13-ї годин, вибирали старі недоглянуті могили, розбивали огорожі і стовпчики. Якщо мимо проходили люди – вдавали, що наводять лад на могилах. Потім перевозили огорожі на автомобілі і здавали на металобрухт", - сказано в повідомленні.

За інформацією міліції, підозрювані визнали провину, розкаялися і написали явки з повинною.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ч. 2 ст. 297 КК України ("наруга над могилою за попередньою змовою групою осіб"). Санкція статті передбачає покарання від 3 до 5 років в'язниці.