У Криму затримали вандалів, які зруйнували 38 могил
19:33, 19 липня 2012Суспільство
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Співробітники міліції затримали в Джанкої на півночі Криму 2 підозрюваних у нарузі над 38 могилами у квітні-липні на міському кладовищі.
Підозрювані визнали провину, розкаялися і написали явки з повинною
Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МВС, вандалами виявилися 35-річний і 28-річний чоловіки.
"Приїжджали завжди на територію кладовища вдень - з 11-ї до 13-ї годин, вибирали старі недоглянуті могили, розбивали огорожі і стовпчики. Якщо мимо проходили люди – вдавали, що наводять лад на могилах. Потім перевозили огорожі на автомобілі і здавали на металобрухт", - сказано в повідомленні.
За інформацією міліції, підозрювані визнали провину, розкаялися і написали явки з повинною.
Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ч. 2 ст. 297 КК України ("наруга над могилою за попередньою змовою групою осіб"). Санкція статті передбачає покарання від 3 до 5 років в'язниці.
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