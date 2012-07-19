Трьох фігурантів справи про чорну трансплантологію випустили під заставу

Про це повідомила УНІАН прес-секретар прокурора Києва Мирослава Мушка.

"За клопотанням підсудних суд змінив запобіжний захід утримання під вартою на заставу", - сказала вона.

М.Мушка підкреслила, що держзвинувачення не погоджувалося з цією позицією, проте суд виніс саме таку ухвалу.

Щодо суми застави, то, за її словами, одного з підсудних відпущено під заставу 76 тис. грн, другий - під заставу 102 тис. грн і третій – 153 тис. грн.

М.Мушка підкреслила, що це рішення суду остаточне, оскарженню не підлягає.

"В даний час триває судове слідство, засідання проходить у закритому режимі", - сказала прес-секретар.

Наступне судове засідання відбудеться 24 липня.

Як повідомлялося, трьом лікарям-трансплантологам Інституту ім. О.Шалімова пред'явлено звинувачення за ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми або інша незаконна угода з передачі людей). За інформацією міліції, столичні лікарі входили до складу злочинного угруповання, учасники якого протягом тривалого часу займалися торгівлею людьми з України до Азербайджану. Лідером є громадянин Ізраїлю без медичної освіти. Під час слідства лікарі перебували під вартою.

За даними слідства, з 25 операцій 15 лікарі інституту зробили в Азербайджані, інші - в Еквадорі і Косовому. Дві операції було зроблено безпосередньо в Інституті ім. Шалімова.

У жовтні 2011 року прокуратура Києва завершила розслідування і направила до суду дану кримінальну справу.