В оздоровчому таборі отруїлися 28 дітей

Як повідомив кореспонденту УНІАН головний санітарний лікар Херсонської облСЕС Віктор Безкровний, діти звернулися в медичний пункт табору зі скаргами на нудоту.

За словами санлікаря, в основному вік дітей, які звернулися, - 10-12 років. Діти заїхали в табір, який належить ВАТ «Нікопольський завод феросплавів» (НЗФ), 16-17 липня. Всього заїхали 324 дитини.

У зв'язку зі скаргами дітей персоналу табору довелося викликати медиків з місцевої лікарні. Причому, враховуючи не гострі симптоми нездужання у дітей, швидка допомога не викликалася, а дітей оглянули місцеві педіатри. Нікого з дітей не госпіталізували, сказав В.Безкровний.

Імовірно діти отруїлися молочними продуктами. Однак, за словами санлікаря, поки що висновки робити рано: фахівцями Скадовської районної СЕС проведено відбір змивів, проб питної води, харчових продуктів, проведено обстеження працівників харчоблоку на кишкову групу інфекцій. Після перевірки взятих проб будуть зроблені остаточні висновки про причини отруєння.

Також розглядається версія погіршення стану здоров'я дітей в результаті харчування в дорозі.

На місці події зараз знаходяться керівники обласної та районної СЕС, які вивчають ситуацію.

Функціонування ДОТ ім. Усова та медико-санітарне забезпечення дітей перебуває під контролем Державної санітарно-епідеміологічної служби України.