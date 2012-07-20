Прокуратура заявила про законність конкурсу «12 історій про УПА»

Як повідомили УНІАН у прокуратурі області, встановлено, що службові особи міської ради організували цей конкурс відповідно до затвердженого 5 січня 2012 року заступником міського голови плану проведення загальноміських заходів.

Кошти на проведення конкурсу передбачені рішенням сесії міськради «Про бюджет міста Рівного на 2012 рік».

Як зазначив прокурор області Василь Присяжнюк, службові особи міськради діяли у межах повноважень згідно із Законом країни «Про місцеве самоврядування в Україні».

Водночас у міськраді наголошують, що не відмовляються від планів подарувати депутату-«регіоналу» В.Колесніченку футболку із зображенням вояка УПА та календарів про 70-річчя УПА, яке відзначатимуть у жовтні цього року. Вручити ці подарунки В.Колесніченку планується під час святкування Дня міста 25 серпня.

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Як повідомляв УНІАН, народний депутат від Партії регіонів Вадим Колесніченко, який також очолює громадську організацію «Русскоязычная Украина», звернувся до Генеральної прокуратури України з вимогою не допустити проведення у Рівному літературно-мистецького конкурсу «12 історій про УПА» та притягнути до відповідальності його організаторів.

У проведенні цього конкурсу В.Колесніченко помітив ознаки «героїзації фашизму», тому просив Генпрокуратуру вжити заходів «з метою зупинити подальше проведення на території України зазначеного конкурсу».

Як пояснила заступник міського голови Рівного Галина Кульчинська, яка стала ініціатором такого конкурсу, його суть полягає в тому, що мешканці Рівного напишуть 12 документальних історій про боротьбу УПА, які розмістять в соціальних мережах. Також документальні історії будуть проілюстровані картинами молодого рівненського художника. Після завершення конкурсу місцева влада оформить історії про УПА в окрему книгу.

На одній з останніх сесій міськради міський голова Рівного Володимир Хомко повідомив, що запросить В.Колесніченка на святкування Дня міста, щоб вручити йому футболку та сувенірну продукцію, присвячену 70-річчю УПА.