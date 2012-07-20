Під час прогулянки на катері зник голова сільради з друзями
У Херсонській області під час прогулянки катером на Каховському водосховищі зник голова сільради з друзями.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Територіального управління МНС у Херсонській області, 19 липня у Верхньорогачицькому районі біля села Ушкалка четверо місцевих жителів - двоє чоловіків, 38 і 36 років, і двоє жінок, 35 і 18 років, о 19.30 відправилися на моторному човні на Каховське водосховище, і не повернулися.
Один із зниклих - голова Ушкальської сільради, 36-річний Віталій Печений.
О 23.45 почалися пошуки, до яких залучені працівники МНС, райвідділу міліції і місцеве населення. Загалом у пошуках задіяні 40 чоловік і 11 моторних човнів. До місця події направлена водолазна група облуправління ТУ МНС.
Сьогодні о 3.00 на березі Каховського водосховища була виявлена 35-річна пасажирка човна, яка самостійно допливла до берега. Жінка розповіла, що під час руху човен перекинувся, і В.Печений відправив її до берега, а сам почав пірнати, щоб врятувати інших.
Пошуки продовжуються.