Під час прогулянки на катері зник голова сільради з друзями

Як повідомили УНІАН у прес-службі Територіального управління МНС у Херсонській області, 19 липня у Верхньорогачицькому районі біля села Ушкалка четверо місцевих жителів - двоє чоловіків, 38 і 36 років, і двоє жінок, 35 і 18 років, о 19.30 відправилися на моторному човні на Каховське водосховище, і не повернулися.

Один із зниклих - голова Ушкальської сільради, 36-річний Віталій Печений.

О 23.45 почалися пошуки, до яких залучені працівники МНС, райвідділу міліції і місцеве населення. Загалом у пошуках задіяні 40 чоловік і 11 моторних човнів. До місця події направлена водолазна група облуправління ТУ МНС.

Сьогодні о 3.00 на березі Каховського водосховища була виявлена 35-річна пасажирка човна, яка самостійно допливла до берега. Жінка розповіла, що під час руху човен перекинувся, і В.Печений відправив її до берега, а сам почав пірнати, щоб врятувати інших.

Пошуки продовжуються.