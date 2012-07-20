У Криму росіянка на квадроциклі зірвалася зі скелі й загинула

У Чорноморському районі Криму внаслідок падіння квадроцикла з 13-метрової скелі загинула мешканка російського міста Санкт-Петербург, повідомляє прес-служба кримського управління МНС.

НП відбулася напередодні. Розбився квадроцикл, на якому каталися жінка й чоловік. За інформацією рятувальників, 45-річна туристка не впоралася з керуванням. Жінка загинула на місці. 50-річний чоловік-пасажир відбувся переломом правого передпліччя й доставлений до лікарні.

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