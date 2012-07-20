У Києві засуджені продавці опіуму

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури міста Києва, прокуратурою столиці підтримано державне обвинувачення у кримінальній справі за обвинуваченням чотирьох киян у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні, а також незаконному збуті особливо небезпечного наркотичного засобу - опію ацетильованого в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України).

Слідством встановлено, що злочинна група діяла в Києві упродовж 2008-2009 років, мала постійних клієнтів.

Крім того, під час обшуку у керівника злочинної групи було вилучено майже 58 г метадону і тим самим попереджено його продаж у столиці. Орієнтовна вартість метадону становить понад 11 тис. доларів США.

За вироком Оболонсього районного суду організатору групи призначено покарання у вигляді 11 років позбавлення волі. Інші члени злочинної групи отримали по 9 років позбавлення волі.