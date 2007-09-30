Мороз після голосування поїде на рибалку

Лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ планує сьогодні після голосування на виборах поїхати на рибалку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам під час голосування на територіальній виборчій дільниці №11 територіального виборчого округу №218 у Києві.

За словами О.МОРОЗА, він вже кілька тижнів мріяв порибалити.

Також лідер СПУ зауважив, що прийшов голосувати «з нормальним робочим настроєм».

Олександр МОРОЗ запевняє, що представники СПУ у виборчих комісіях не допустять фальсифікацій результатів голосування. «Але це завдання виконати не просто, оскільки цілеспрямовано іде підготовка до фальсифікації виборів, і я це добре знаю», - додав він.

Передвиборча ж компанія СПУ «пройшла оптимально», оскільки члени партії мають «пристойний досвід участі в кампаніях».

«На мій погляд, вона в креативному відношенні пройшла краще, ніж в інших конкурентів - суб’єктів виборчої кампанії», - вважає О.МОРОЗ.

«Ми не витрачали таких страшних, фантастичних грошей, по-перше, тому що їх не було, а по-друге, тому що, я переконаний, необхідно по-іншому будувати кампанію», - сказав лідер Соцпартії.