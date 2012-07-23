У мережі з’явилося відео бійки фанатів у Києві (відео)

У мережі з’явилось відео з місця події, відзняте водієм одного з автомобілів, що проїзджав повз.

Як повідомляв УНІАН, в бійці брали участь близько 50 осіб. У бійці брали участь жителі Києва, Дніпропетровська і громадяни Росії. Затримано понад 20 учасників бійки. Вони доставлені в Шевченківське райуправління міліції. Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу Україні. Двоє людей госпіталізували.