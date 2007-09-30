Розклад брифінгів ЦВК

Голова Центральної виборчої комісії Володимир ШАПОВАЛ запевняє, що ніхто з членів комісії сьогодні не даватиме жодних попередніх результатів голосування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

«Ніхто з членів ЦВК сьогодні ніяких підсумків - хто переміг, а хто – програв - такої інформації не дасть», - сказав В.ШАПОВАЛ, додавши, що будь-яку неофіційну інформацію з цього приводу він оцінюватиме як інсинуації.

Голова ЦВК також зауважив, що більш-менш об’єктивні відомості про кількість виборців, які проголосували, надійдуть о 23.00. За його словами, Центрвиборчком не надавав окружним та дільничним виборчим комісіям вказівок щодо формування попередньої статистики.

У свою чергу, керівник прес-служби ЦВК Зоя ШАРИКОВА повідомила, що наступний брифінг для ЗМІ, який проведе секретар ЦВК Тетяна ЛУКАШ, відбудеться о 13.00; о 17.00 брифінг проведе заступник голови ЦВК Андрій МАГЕРА, о 21.00 – заступник голови ЦВК Жанна УСЕНКО-ЧОРНА; о 23.30 буде обнародувана підсумкова інформація про кількість виборців, що взяли участь у голосуванні, і близько 2.00 1 жовтня з журналістами знову поспілкується А.МАГЕРА.