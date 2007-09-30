Розклад брифінгів у прес-центрі НУ-НС

Сьогодні у Києві в Українському домі о 12.00 відкрився прес-центр блоку «Наша Україна – Нродна самооборона».

Як передає кореспондент УНІАН, планується, що о 13.15, 15.15, 17.15 та о 20.15 у прес-центрі відбудуться брифінги заступника керівника центрального штабу НУ-НС Миколи ОНІЩУКА щодо перебігу голосування; о 22.30 планується брифінг заступника керівника центрального штабу Ігоря КРИЛЯ за результатами екзіт-полу; також о 1-й годині 1 жовтня він проведе брифінг щодо паралельного підрахунку голосів блоком НУ-НС.

О 23.00 у прес-центрі блоку НУ-НС заплановано брифінг заступника керівника центрального штабу НУ-НС Ігоря ЖДАНОВА щодо паралельного підрахунку голосів.

О 23.30 має відбутися прес-конференція лідера блоку Юрія ЛУЦЕНКА, а о 24.00 до преси вийдуть представники першої п’ятірки блоку НУ-НС.

Крім того, о 14.00, 16.00 і о 19.00 плануються телефонні включення керівників виборчих штабів, які інформуватимуть про роботу виборчих дільниць.

О 22.00 планується трансляція результатів Національного екзіт-полу.

Водночас передбачається, що результати паралельного підрахунку голосів будуть оприлюднюватися протягом всієї наступної ночі по завершенні голосування.