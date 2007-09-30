НУ-НС: Партія регіонів масово звозить людей на дільниці

У Кіровограді та Харкові зафіксовано масове підвезення людей до виборчих дільниць для голосування за Партію регіонів. Про це сьогодні на брифінгу у прес-центрі блоку "Наша Україна – Народна самооборона", якій відкрито в Українському домі в Києві, повідомив перший заступник керівника юридичного департаменту блоку Валерій КАРПУНЦОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, спостерігачі від блоку, зокрема, зафіксували, що в Харкові близько 20 мікроавтобусів збирають людей і підвозять їх до дільниць для голосування за вказану політичну силу. Як зазначив В.КАРПУНЦОВ, це є порушенням, воно зафіксовано, і йому буде надана оцінка в суді.

Крім того, повідомив він, на Дніпропетровщині в окружних виборчих комісіях № 133 та № 35 зафіксовано доставку зайвих бюлетенів. Наскільки це обгрунтовано, чи, навпаки, дійсно є нестача бюлетенів, зараз з’ясовується, додав В.КАРПУНЦОВ.

Він також зазначив, що станом на 10.30 в різних областях України зафіксовано від 2 до 20 порушень, за якими складено відповідні акти.