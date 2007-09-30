На дільниці №10 в м. Джанкой (округ №3) затримана член виборчої комісії, яка видавала по 5 бюлетенів для голосування в одні руки.

Як розповів по телефону кореспонденту УНІАН член окружкому №3 Сергій КУЛИК, затримав члена комісії на місці злочину – під час видачі 5 бюлетенів – спостерігач від блоку «КУЧМА». За його даними, затримана жінка була включена в комісію від блоку «Наша Україна».

В даний час очікується прибуття співробітників міліції на дільницю.