Затримана член виборчої комісії, яка видавала по 5 бюлетенів

14:33, 30 вересня 2007
Суспільство
1506

У Джанкої чекають приїзду міліції

На дільниці №10 в м. Джанкой (округ №3) затримана член виборчої комісії, яка видавала по 5 бюлетенів для голосування в одні руки.

Як розповів по телефону кореспонденту УНІАН член окружкому №3 Сергій КУЛИК, затримав члена комісії на місці злочину – під час видачі 5 бюлетенів – спостерігач від блоку «КУЧМА». За його даними, затримана жінка була включена в комісію від блоку «Наша Україна».

В даний час очікується прибуття співробітників міліції на дільницю.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter