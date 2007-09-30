Керівник виборчої кампанії Партії регіонів в Донецькій області, голова обласної ради Анатолій БЛИЗНЮК "на 100%" виключає зв`язок з виборами факт загибелі жінки-міліціонера на виборчій дільниці № 51 в Маріуполі. Про це він сказав сьогодні журналістам на виборчій дільниці після голосування в Донецьку.

"Виключається, сто відсотків", - заявив А. БЛИЗНЮК.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, за останньою попередньою інформацією, причиною загибелі жінки могла стати "нерозділена любов", або "необережне поводження зі зброєю". "Там розбираються… Молода дівчинка, вона не вперше із зброєю працювала, слідчий. Так, біда… Або необережне поводження зі зброєю, або ж якась інша схема", - додав А. БЛИЗНЮК.

Він також уточнив, що на дільниці нічого не зникло, і дільниця веде прийом виборців.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці на виборчій дільниці № 51 в Маріуполі була знайдена мертвою з кульовим пораненням у скроню жінка-міліціонер, що охороняла дільницю. Як основну версію загибелі міліція розглядає версію самогубства.