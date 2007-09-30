Явка на вибори наближається до 21%

Станом на 14 годину найвища активність виборців зафіксована у Севастополі (28,08%), і найнижча - у Закарпатській області (11%). Про це повідомив в інтерв’ю журналістам член ЦВК Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, при цьому він зазначив, що загалом по Україні явка виборців трохи перевищує 20% (20,33%).

М.ОХЕНДОВСЬКИЙ також зауважив, що суттєвих або грубих порушень поки що не зафіксовано.

За його словами, найбільше проблем пов’язані з якістю списків виборців.

Активність виборців у Києві становить 18,05%, в Івано-Франківській області – 16%, у Львівській – 17%, у Чернівецькій – 15%, в Донецькій – 23%, Полтавській – 23% і Чернігівській області – 23%.