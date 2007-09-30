КВУ констатує технічний характер порушень на Донеччині

У Донецькій області основна частина порушень, виявлених на виборчих дільницях, має "процедурний технічний характер".

Про це УНІАН повідомив голова Донецького обласного відділення Комітету виборців України Сергій ТКАЧЕНКО.

"На даний момент велика частина порушень відноситься до процедурних моментів технічного характеру", - сказав він.

За словами С.ТКАЧЕНКА, спостерігачі обласного відділення КВУ "констатують низьке знання виборчого законодавства членами виборчих комісій, що знову-таки приводить до порушень процедурних норм".

Крім того, він навів інші випадки порушень "дисциплінарного" характеру. Так, за словами С.ТКАЧЕНКА, "на 14-й виборчій дільниці 43-го округу спостерігач від "Нашої України" був в нетверезому стані, у 43-му окрузі відсутні шість секретарів, що створило труднощі в роботі комісій".

Також він звернув увагу, що в Костянтинівці (45-й виборчий округ), на 4-й виборчій дільниці не було світла, а на 35-й - не було зв`язку.