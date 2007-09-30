Станом на 16.00 явка виборців - 42,96%

За даними з 224-ти територіальних виборчих округів, станом на 16.00 явка виборців по Україні становила 42,96%.

Така оперативна інформація міститься на офіційному сайті ЦВК.

Найвища явка зафіксована у Тернопільській області – 52,08%, найнижча – у Закарпатській області – 31,83%.

Як відомо, для того, щоб позачергові парламентські вибори були признані такими, що відбулись, явка виборців на дільниці має бути не нижчою за 50%. Виборчі дільниці відкриті до 22.00.