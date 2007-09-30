НУ-НС: На Луганщині людей примушують голосувати під загрозою звільнення

На Луганщині на 101-й дільниці 109-го виборчого округу сьогодні вночі до списків виборців було включено 90 осіб без будь-якого рішення дільничної комісії. Про це УНІАН повідомили в обласному виборчому штабі блоку “Наша Україна – Народна самооборона”.

Як передає кореспондент УНІАН, у прес-службі обласного виборчого штабу “Наша Україна – Народна самооборона” повідомили, що представником від блоку НУ-НС у цьому окрузі подано з цього приводу скаргу до суду.

Окрім того, за повідомленням прес-служби, по м. Ровеньки (106-й виборчий округ) курсують 15 автобусів і збирають людей, хто ще не проголосував, під загрозою звільнення з роботи.

Те ж саме відбувається і в Алчевську, Біловодську та станиці Луганській, зазначили в прес-службі.