Журналісти дізналися, хто стане наступником Ступки

Журналісти дізналися, хто стане наступником Богдана Ступки у театрі ім. Франка.

Як повідомляє Дзеркало тижня, посилаючись на джерело в управлінні культури м. Києва, виконуючим обов'язки художнього керівника Національного театру ім. Івана Франка призначено головного режисера Київського Молодого театру Станіслава Мойсеєва.

Художнім керівником театру Франка протягом останніх 11 років був Богдан Ступка, який помер у неділю, 22 липня після тяжкої хвороби. За повідомленнями деяких ЗМІ, він нібито написав лист президенту Віктору Януковичу, в якому назвав ім'я свого наступника і попросив виконати свою останню волю.

За інформацією ZN.UA, наказ міністра культури Михайла Кулиняка про призначення Мойсеєва в.о. художнього керівника театру Франка має з'явитися сьогодні.

Мойсеєв раніше співпрацював із сином Богдана Ступки Остапом. Зокрема, він задіяв його в спектаклі «Московіада» за Андруховичем.

За інформацією того самого джерела, на посаду головного режисера Молодого театру вже запрошено відомого театрального режисера Андрія Білоуса, який повинен змінити Мойсеєва.