Ніхто не погодився попрацювати на комуністів у Хоружівці

Виборчий штаб Комуністичної партії України в Сумській області не зміг забезпечити своє представництво у дільничній виборчій комісії на батьківщині Президента України Віктора ЮЩЕНКА у селі Хоружівка Недригайлівського району.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції у незалежному громадському прес-центрі «Сумський вибір – 2007» повідомила секретар обкому КПУ Олександра ПЕРЕРОСЛА.

За її словами, Хоружівка – єдине село на території Сумщини, де КПУ забезпечила присутність лише спостерігача, але не змогла знайти людину для робота членом ДВК.

«Ми говорили з багатьма людьми, що живуть у Хоружівці, але жоден з них не погодився представляти нашу політичну силу в дільничній виборчій комісії у цьому селі», - розповіла О.ПЕРЕРОСЛА.

За її словами, КПУ вестиме паралельний підрахунок голосів по закінченні виборів, а попередні результати партія матиме у ТВО №158 (м. Суми) ввечері 1 жовтня, а в інших виборчих округах Сумської області – до кінця 2 жовтня.