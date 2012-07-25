Балога написав листа Азарову: Україна може повторити долю Кримська

Міністр надзвичайних ситуацій Віктор Балога закликав прем'єр-міністра, начальника Цивільного захисту України Миколу Азарова дати доручення провести 7 серпня позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Як повідомляє прес-служба МНС України, про це йдеться в листі В.Балоги до М.Азарова.

В.Балога пропонує на засіданні детально проаналізувати причини, що можуть призвести до виникнення в Україні затоплень великих територій внаслідок сильних дощів і злив, та прийняти відповідні рішення для недопущення подібних випадків.

«Нестабільність погодних в Україні, висока ймовірність випадання значних (аномальних) опадів з урахуванням наявних проблем, пов'язаних із станом систем оповіщення населення, захисних дамб, гідротехнічних споруд на водних об'єктах держави, вимагають вжиття невідкладних організаційних і практичних заходів», - сказано в листі.

В.Балога наголошує, що дане питання особливо актуальне у зв'язку з тим, що останнім часом на територіях різних країн світу мали місце сильні опади, які призвели до загибелі сотень людей і завдали значних матеріальних збитків. Зокрема мова йде про Китай, Індію, Грузію.

Як зазначає прес-служба МНС України, найбільш резонансною стала повінь у Краснодарському краї Росії, внаслідок якої загинула 171 особа, більше 18 тисяч людей втратили майно, повністю були знищені 400 домогосподарств. У рамках розслідування обставин надзвичайної ситуації затримані мер міста Кримськ, голова Кримського району та голова Управління з попередження надзвичайних ситуацій й цивільного захисту районної адміністрації.