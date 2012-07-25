Бригинець заявляє про захоплення Музею Трипільскої культури

Про це УНІАН повідомили у прес-службі О.Бригинця, до якого звернувся колектив музею з проханням допомогти врятувати музей і повернути його киянам.

За даними співробітників, у суботу, 21 липня, сталося рейдерське захоплення Музею трипільської культури. Заклад змусили припинити свою діяльність нібито через зміну власника будівель музею. На сьогодні експозиція недоступна для відвідувачів.

«Цей музей став символом трипільського минулого України. Тому, якщо він припинить свою діяльність, це стане ударом по нашій історичні пам’яті і, безумовно, по туристичній структурі Київщини, якою залюбки користуються кияни», - переконаний О.Бригинець.

Депутат зауважив, що нищення закладів культури відбувається по всій Україні: звільняють небайдужих керівників, продають у приватну власність пам’ятки музейних комплексів, в цьому випадку відбулося рейдерське захоплення музейного закладу.

«Порятунок музеїв повинен стати першочерговою справою влади, і тому в це питання мав би втрутитись Президент, якби йому це підказали його радники. Бо поки до влади прийде новий Президент - від закладів культури може нічого не залишитися», - вважає О.Бригинець.

*** Приватний історико-археологічний Музей трипільської культури «Прадавня Аратта – Україна» в с. Трипілля існує сім років, він знаходиться поблизу місця, де київський краєзнавець Вікентій Хвойка відкрив трипільську археологічну культуру. Музей має унікальну колекцію артефактів VI-III тис. до н.е., експозиція складається з 500 експонатів. За сім років музей відвідало 200 тис. осіб.