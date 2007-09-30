СБУ: Інформація про підкуп виборців підтвердилася

Співробітники Служби безпеки України та прокуратури в результаті перевірки інформації про спробу підкупу виборців на Кіровоградщині отримали підтвердження цих даних.

Як повідомили УНІАН у прес-службі СБУ, Служба безпеки отримала заяву від однієї з політичних партій про спробу підкупу виборців для створення так званої «каруселі з бюлетенями». В результаті інформація знайшла підтвердження.

Наразі прокуратура має прийняти відповідне процесуальне рішення.

*** За повідомленням прес-служби блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, керівник Кіровоградського обласного виборчого штабу Блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Едуард ЗЕЙНАЛОВ повідомив, що представник Соціалістичної партії, депутат сільської ради села Веселий Кут Новоукраїнського району Віктор АНДРІЙЧЕНКО пропонував по 50 гривень за кожен голос, відданий на користь своєї політичної сили.

За словами Е.ЗЕЙНАЛОВА, Працівники Служби безпеки України задокументували факт підкупу виборців у 97-ому виборчому окрузі - у селі Веселий Кут і передали до прокуратури Кіровоградської області.