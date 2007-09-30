У Тернополі в списках виборців немає цілих будинків. Про це на прес-конференції у прес-центрі “Тернопільський вибір-2007” повідомив голова обласного осередку ВО “Свобода” Олег СИРОТЮК.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, зокрема, на дільниці №11 ТВО №165 у списках себе не знайшли жителі будинку з вул. Винниченка, 4.

Юрист обласного осередку Комітету виборців України Павло ЛЕВКІВ пояснив, що така проблема не є одиничною для Тернополя. “40% новобудов міста не здані в експлуатацію. Скажімо, через самовільну забудову. Відповідно, оскільки в мерії такий будинок не значиться, то й людей немає у списках”, - сказав він.

За словами юриста, людям, які наперед знали, що у них немає прописки, варто було заздалегідь звертатися до суду - раніше, як за 2 дні до виборів. “Суд, можливо, прийняв би рішення надати їм можливість для голосування, хоча у них і немає прописки. Зараз цим людям з новобудов, які не знайшли себе у списках, залишається хіба голосувати у місці, де вони зареєстровані, якщо в них вистачає на це часу і якщо в них є реєстрація”, - порадив П.ЛЕВКІВ.