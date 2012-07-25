За 30 метрів від житлових будинків знайшли майже тисячу боєприпасів часів війни

Як повідомляє сайт МНС України, 24 липня о 17:05 у селі Українка Вільнянського району працівники ПП «Васюк» під час проведення земляних робіт, прокладаючи водогін, виявили 10 вибухонебезпечних предметів часів війн. Місце знахідки було за 30 м від житлових будинків та за 50 м від залізничної колії ст. Янцево.

Зранку 25 липня на місці події працює група піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГТУ МНС у Запорізькій області та 2 од. техніки.

Під час обстеження території станом на 14:00 виявили 990 од. артилерійських снарядів калібру 45 та 76 мм, 60 підривників та 14 ящиків з набоями.

Наразі роботи з обстеження та розмінування території тривають. Для охорони території залучено працівників міліції.