«Укрзалізниця» за півроку недоотримала 70 млн за перевезення пільговиків

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), всього за січень-червень 2012 залізні дороги перевезли в приміському сполученні громадян пільгових категорій на суму майже 144, 76 млн грн.

За інформацією «Укрзалізниці», зокрема, заборгованість адміністрації міста Києва за 6 місяців 2012 року становить 12,7 млн грн, Київської області - 6,2 млн грн, АР Крим - 5,8 млн грн, Дніпропетровської області - 3,8 млн грн, адміністрацій Харкова та Харківської області - 14,16 млн грн, Донецької області - 4,2 млн грн, Львівської області – 6,56млн грн.

У той же час, облдержадміністрація Рівненської області компенсувала за приміські перевезення громадян пільгових категорій 144,2% коштів. Високий рівень розрахунків за перевезення пільговиків демонструють також Чернігівська та Полтавська області.

В «Укразалізниці» відзначають, що відшкодування суми заборгованості перед залізницями за останні 6 років дозволило б навіть за сьогоднішніми цінами придбати 13 електропоїздів змінного струму восьмивагонної комплектації.

Нагадаємо, у першому півріччі 2011 року «Укрзалізниці» за перевезення пільгових категорій громадян компенсовано лише 24,8% витрат, сума недоотриманих коштів склала 218,5 млн грн.

Довідка УНІАН. За даними «Укрзалізниці», на сьогоднішній день парк електропоїздів залізниць Україні зношений на 80,3%, парк дизель-поїздів зношений на 93,1%. Понад нормативного терміну служби експлуатується 57,3% електропоїздів постійного і змінного струму, 88,7% дизель-поїздів.