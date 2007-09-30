У ЦВК час від часу зникає світло
19:51, 30 вересня 2007Суспільство
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У Центральній виборчій комісії виникають часткові перебої з освітленням.
Як передає кореспондент УНІАН, час від часу частково зникає світло в залі, де відбуваються прес-конференції, а також перестає працювати табло, на якому міститься інформація про кількість виборців, які проголосували.
Також на якийсь час повністю виключалося світло в кількох приміщеннях ЦВК і, зокрема, в буфеті.
На даний час енергопостачання відновлено.
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