У ЦВК час від часу зникає світло

У Центральній виборчій комісії виникають часткові перебої з освітленням.

Як передає кореспондент УНІАН, час від часу частково зникає світло в залі, де відбуваються прес-конференції, а також перестає працювати табло, на якому міститься інформація про кількість виборців, які проголосували.

Також на якийсь час повністю виключалося світло в кількох приміщеннях ЦВК і, зокрема, в буфеті.

На даний час енергопостачання відновлено.