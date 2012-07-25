«Укрзалізниця» скаржиться на вантажоперевізників: не бережуть вагони

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), матеріальні збитки від пошкодження вантажовідправниками вантажних вагонів в січні-червні склав 6500000 грн.

При цьому за 6 місяці 2012 року залізниці отримали відшкодування за пошкоджений рухомий склад в розмірі 5,8 млн грн або 89% від загальної суми збитку.

«Недбале ставлення вантажовласників до залізничного рухомого складу, крім прямих фінансових збитків, призводить до вилучення з обороту вагонів, відповідно втрату ресурсів під навантаження і недоотриманий дохід залізниць», - відзначають в «Укрзалізниці».

У січні-червні 2012 року під час внутрішніх перевезень вантажів постраждали 2063 вагона або 59,42% від загальної кількості пошкоджень. Їх ремонт обійдеться у 5,8 млн грн.

На території третіх країн допущено 1432 випадків (40,97% від загальної кількості) на суму 752 тис. грн. Зокрема, на території Словаччини було допущено 1071 випадків на суму 487 тис. грн, Угорщині - 214 на суму 156 тис. грн, Польщі - 147 на суму 108 тис. грн. У морських торговельних портах України зафіксовано 709 випадків пошкодження вантажних вагонів (або 20,3% від усіх випадків) на суму 736 тис. грн. Основною причиною псування вагонів у портах є застосування грейферних кранів при вивантаженні.

Найбільше пошкоджених вагонів виявлено на підприємствах ВАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг» - 266 вагонів на суму 1,7 млн ​​грн, «Одеський морський торговий порт» - 139 вагонів на 167 тис. грн, «Південний морський торговий порт» - 138 вагонів на 166 тис. грн, ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» - 39 вагонів на суму 344 тис. грн.

Нагадаємо, в січні-червні 2011 року залізниці України зафіксували 4275 випадків пошкодження вантажних вагонів вантажовласниками на загальну суму 5,4 млн грн. У внутрішніх вантажних залізничних перевезеннях було пошкоджено 2150 вагонів на суму 4,5 млн грн.

Довідка УНІАН. У січні-червні 2012 року державні вагонні підприємства, на баланс яких передані напіввагони «Укрзалізниці», плановими видами ремонту (деповським і капітальним) відремонтували 9369 піввагонів. Зокрема, ДП «Дарницький вагоноремонтний завод» за 6 місяці 2012 року відремонтував 5156 піввагонів, ДП «Український державний центр з експлуатації спеціалізованих вагонів" ("Укрспецвагон") - 4213 піввагонів.