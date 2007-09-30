Міліція заарештувала чоловіка, який намагався отримати паспорт

На Черкащині під час спроби отримати паспорт нібито для голосування затримано чоловіка, який був оголошений у розшук п’ять років тому.

Про це УНІАН повідомила керівник Центру громадських зв’язків Управління МВС у Черкаській області Наталія ТАРАН.

За її словами, сьогодні вдень до паспортного столу Смілянського райвідділу міліції звернувся 26-річний місцевий житель зі скаргою, що він не може проголосувати на виборах, оскільки не має паспорта. У своїй заяві він попросив правоохоронців терміново видати йому новий паспорт громадянина України.

Встановлюючи особу заявника, міліціонери несподівано з’ясували, що цей громадянин перебуває у всеукраїнському розшуку із 2002 року за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ст. 178 Кримінального кодексу України (розбій).

Відразу після цього підозрюваного було затримано прямо у приміщенні паспортного столу. Як з’ясувалося, громадянин голосувати не збирався, а лише хотів отримати новий паспорт, оскільки знав, що розшукується правоохоронцями.