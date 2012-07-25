Азаров не виключає компромісу щодо мовного закону

Про це Н.Азаров сказав в інтерв'ю російській газеті «Завтра».

«... Я не бачу конструктиву в позиції тих сил, які виступають проти закону про мову. Президент і уряд чітко визначили свою позицію. Ми заявили, що досконально вивчимо пропонований закон, і якщо цей закон, ініційований двома народними депутатами, містить положення, які необхідно змінити, якщо поправки до цього закону розсудливі, ми готові піти на компроміс, бо поле для компромісу дуже широке», - зазначив М.Азаров.

За його словами, для уряду надзвичайно важливі питання стабільності та єдності в Україну, особливо в умовах нестійкої економічної ситуації.

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Як повідомляв УНІАН, 3 липня Верховна Рада 248 голосами ухвалила закон «Про принципи державної мовної політики», ініційований народними депутатами від Партії регіонів Сергієм Ківаловим і Вадимом Колесніченком. Законом передбачено, що російська мова може стати регіональною в 13 адміністративно-територіальних одиницях України з 27.

Ухвалення цього закону спровокувало акції по всій країні на захист української мови.

Водночас опозиція заявила, що закон ухвалено з порушеннями, ряд депутатів відкликали свої голоси.

Президент пообіцяв, що визначиться щодо підписання мовного закону після отримання експертної оцінки.