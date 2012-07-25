На конфліктному авторинку поставили постійний пункт міліції

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив заступник голови Одеської облдержадміністрації Валерій Матковський.

10 співробітників чергуватимуть цілодобово.

Він пояснив таке рішення влади «напруженими відносинами між підприємцями і адміністрацією авторинку», що закінчилися вчора сутичками з торговцями і побиттям директора «Куяльника» Олександра Ковальова, яке відбулося при введенні на територію ринку групи охоронців фірми «Німфа».

За словами В.Матковського, за посередництва влади «між сторонами конфлікту досягнута домовленість, що вводити приватних охоронців дирекція ринку не буде. Має бути все зроблено для стабілізації ситуації, щоб на ринку торгували якомога більше орендарів».

Між власником земельної ділянки Халіфом Мусаєвим і підприємцями, уточнив В.Матковський, який брав участь у переговорах між сторонами, вже підписано 63 угоди. Залишається узгодити розміри орендної плати і договірні строки оренди.

Заступник голови ОДА підкреслив, що вважає неприпустимим силове захоплення приміщень, що відбулося 24 липня на авторинку.

У Відділі зі зв'язків із громадськістю Управління МВС України в Одеській області УНІАН підтвердили, що із заявами про злочини до Беляєвського РВВС Одеської області звернулися директор авторинку О.Ковальов і група підприємців на чолі з головою кооперативу «Куяльник» Євгеном Хайкіним.

Передані до міліції матеріали вивчаються, і найближчим часом по них будуть ухвалені рішення, зокрема про порушення кримінальної справ.

Як повідомляв УНІАН, 24 липня на одеському авторинку «Куяльник» виникли сутички між підприємцями і співробітниками охоронної фірми, що представляє інтереси адміністрації ринку.

Як заявив голова кооперативу «Куяльник» Є.Хайкін, «конфлікт виник після того, коли близько 30 представників охоронної фірми «Німфа», які прибули на територію «Куяльника», почали вивантажувати гумові палиці з автобуса. Підприємці запропонували адміністрації ринку видалити охоронців з палицями й іншими «інструментами заспокоєння».

Пізніше спільними зусиллями підприємці авторинку «Куяльник» витіснили за його межі близько 30 охоронців приватної фірми «Німфа».

Замість приватних охоронців керівництво Одеського облУВС ввело на територію авторинку понад півсотні співробітників правоохоронних органів у повній екіпіровці.

Того дня заступник голови Одеської облдержадміністрації В.Матковський заявив журналістам, що вважає причиною конфлікту, що вилився в гостру сутичку підприємців з групою охоронців, небажання групи торговців «Куяльника» укладати договори оренди з власником земельної ділянки, на якій функціонує авторинок.

Сьогодні на прес-конференції в УНІАН представники одеських підприємців заявили, що конфлікти на міських ринках відбуваються через неврегульованість тарифів на оренду місць. За їх словами, згідно з постановою Кабміну, такі тарифи повинні встановлювати облдержадміністрації.