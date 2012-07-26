"УДАР" проти океанаріуму в Київському зоопарку

Про це повідомив депутат від фракції «УДАР» у Київраді Олексій Давиденко, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

В «УДАРі» нагадали, що депутати Київради від провладної більшості дозволили зоопарку укласти договір про спільну діяльність з ТОВ «Подих природи» щодо перепрофілювання недобудованого павільйону для людиноподібних мавп в океанаріум та його добудови і подальшого використання. А також дозволили Головному управлінню комунальної власності Києва після введення будівлі океанарію в експлуатацію оформити свідоцтво на право спільної часткової власності територіальної громади столиці та ТОВ «Подих природи» на зазначену будівлю.

«Треба чесно говорити, що ця фірма має відношення до очільників столиці, чиновників вищого рангу. Одні чиновники дають фірми, інші ставлять підписи під проектом рішення про відчуження частини Київського зоопарку. Це кругова порука. І я впевнений, що всі ці чиновники будуть відповідати перед законом. А нинішнє керівництво зоопарку будуть судити. Бо дане рішення є незаконним. А керівники звіринцю поставили підписи, що вони не заперечують, щоб приватна компанія стала співвласником приміщення зоопарку національного значення», - заявив О.Давиденко.

Він зазначив, що з бюджету Києва з 2002 року в цей недобудований вольєр для мавп вклали більше 15 мільйонів гривень, а тепер без конкурсу, без компенсацій, віддають будівлю і землю підставній фірмі.

За словами депутата, ділянка, на якій розташований недобудований мавпятник, - ласий шматок для будь-якого забудовника.

«Цей довгобуд, в який роками вкладали бюджетні гроші міста Києва, знаходиться на перетині проспекту Перемоги і вулиці Зоологічної. Це ідеальне місце, щоб цей шмат землі «пішов». І якщо інвестор вкладе в цю будівлю хоча б одну копійку, він вже має право отримати право власності на території в межах зоопарку», - наголосив О. Давиденко.

Він також розповів, що фракція «УДАР» у Київраді звернулася із запитом у прокуратуру м. Києва з вимогою винести протест на рішення Київради про перепрофілювання недобудованого павільйону для людиноподібних мавп в океанаріум у Київському зоопарку.

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Як повідомляв УНІАН, 12 липня ц. р. Київрада дозволила перепрофілювати недобудований павільйон для людиноподібних мавп у столичному зоопарку в океанарієм з подальшою добудовою.

За відповідне рішення проголосували 79 зі 112 зареєстрованих в залі депутатів.

Депутати дозволили зоопарку укласти договір про спільну діяльність з ТОВ «Подих природи» щодо перепрофілювання об’єкту та його добудови і подальшого використання.

Доповідач щодо проекту рішення, начальник Головного управління комунальної власності КМДА Дмитро Парфененко зазначив, що на будівництво павільйону для мавп вже витрачено 60 млн грн, але з 2008 року кошти на його спорудження не виділялися. На сьогодні об’єкт знаходиться у незадовільному стані й роботи необхідно негайно продовжувати.

КМДА, за його інформацією, провела переговори з інвестором – ТОВ «Подих природи», який готовий вкласти у завершення будівництва об’єкту за умови його перепрофілювання в океанаріум 70 млн грн. Також інвестор висунув умов оформити право спільної власності на будівлю.

13 липня тимчасово виконуюча обов’язки Київського міського голови - секретар Київради Галина Герега заявила, що реалізація інвестпроекту з будівництва океанаріуму на території Київського зоопарку відбудеться лише після погодження з громадськістю.

Г.Герега спростувала заяви деяких політиків про те, що завдяки будівництву океанаріуму приватним підприємством зоопарк можу бути приватизований. За її словами, рішення Київради про надання згоди на спільну діяльність адміністрації зоопарку з інвестором при спорудженні майбутнього океанаріуму «не означає, що вже завтра буде проводитись якесь будівництво чи освоєння цієї території».