Офіційний курс валют на 26 липня
04:00, 26 липня 2012Суспільство
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Нацбанк встановив офіційний курс гривні до світових валют на 26 липня.
Нацбанк встановив офіційний курс гривні
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 26 липня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD – 799.3000 (на 25 липня – 799.3000)
100 EUR – 969.8706 (на 24 липня – 966.2738)
10 RUR – 2.4246 (на 25 липня – 2.4494)
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