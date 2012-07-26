Офіційний курс валют на 26 липня

Нацбанк встановив офіційний курс гривні до світових валют на 26 липня.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 26 липня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 799.3000 (на 25 липня – 799.3000) 100 EUR – 969.8706 (на 24 липня – 966.2738) 10 RUR – 2.4246 (на 25 липня – 2.4494) Усі курси валют на 26 липня

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