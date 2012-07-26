Офіційний курс валют на 26 липня

04:00, 26 липня 2012
Суспільство
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Нацбанк встановив офіційний курс гривні до світових валют на 26 липня.

Нацбанк встановив офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 26 липня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD – 799.3000 (на 25 липня – 799.3000)

100 EUR – 969.8706 (на 24 липня – 966.2738)

10 RUR – 2.4246 (на 25 липня – 2.4494)

Усі курси валют на 26 липня

 

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