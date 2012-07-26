Нацбанк хоче обмежити українців у розрахунках готівкою

Як повідомляється на сайті НБУ, надання Нацбанку права встановлювати граничні суми розрахунків готівковими коштами для фізичних і юридичних осіб, а також для фізичних осіб-підприємців, передбачено законопроектом щодо розвитку безготівкових розрахунків і регулювання платіжного ринку України (№ 10656).

«Зараз обмежень немає, і цей законопроект (№ 10656 - УНІАН) також не вводить такого обмеження. Він лише говорить про те, що це можливо буде зробити», - йдеться у коментарі директора генерального департаменту інформаційних технологій і платіжних систем НБУ Наталії Синявської, розміщеному на сайті Нацбанку.

Н.Синявська зазначає, що гранична сума готівкових розрахунків визначатиметься після аналізу економічної ситуації.

«Світовий досвід свідчить про те, що встановлюється достатньо високий рівень готівкових розрахунків для того, щоб пересічні громадяни, які здійснюють якісь покупки у торгових мережах, не відчули дискомфорту. Введення обмежень стосується тільки великих покупок», - сказала Н.Синявська.

Ініційований Нацбанком законопроект № 10656 Верховна Рада України ухвалила у першому читанні. Окрім вищезгаданого, проектом закону також пропонується надати право Державній податковій службі здійснювати контроль за дотриманням порядку проведення готівкових розрахунків за товари і послуги.