На Київ їдуть потяги і колони автобусів з мітингувальниками

Сьогодні вночі до Києва прибуде близько 50 тис. прихильників різних політичних сил.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив голова Комітету виборців України Ігор ПОПОВ.

“В ці години з більшості міст України до Києва їдуть потяги і колони автобусів з мітингувальниками. Вони ще не знають, будуть святкувати перемогу чи протестувати проти фальсифікацій, але ми очікуємо, що близько 50 тис. осіб уже на 3-4 годину ночі приїдуть до Києва”, - повідомив він.

І.ПОПОВ зазначив, що за інформацією КВУ, до столиці приїдуть представники різних політичних сил. Всі вони не мають зброї, алкогольних напоїв і їдуть до столиці з метою участі у мирних акціях на підтримку своїх політичних сил.

“Відповідно, я сподіваюсь, що співробітники ДАІ не чинитимуть незаконних перешкод цим автобусам, тим більше що в них знаходяться прихильники різних політичних сил. Всі вони їдуть на свої “майдани”... Ми їх побачимо тут вночі, і почуємо вранці їхню реакцію на результати виборів”, - сказав І.ПОПОВ.